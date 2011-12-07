Корреспондент «КВ» прошел вакцинацию от коронавируса

Мотивы и сомнения

Будем честны, отношение к вакцинации среди россиян двоякое. Многие боятся делать прививку новым препаратом. В этом материале я намеренно не стану приводить аргументов ни за, ни против. Прививка — дело добровольное, каждый решает за себя сам.

Скажу лишь, что перед тем как решиться пойти на вакцинацию, я изучил большое количество информации о ней. Журналистские материалы намеренно исключил, сконцентрировавшись на научных статьях, благо о препарате «Спутник V» написано немало, причем не только в российских, но и в авторитетных зарубежных изданиях.

Почему же я решился на прививку? Работать корреспондентом — значит встречаться с людьми, много общаться. По степени риска инфицирования мы уступаем представителям таких профессий, как врачи, работники общественного транспорта и торговли, но шанс заразиться все же высок. Равно как и риск заразить других людей.

А еще я хочу спокойно приезжать к своим пожилым родственникам, не боясь инфицировать их. Так уж случилось, что у моего дедушки осталось всего одно легкое, поэтому вероятность пневмонии лучше свети к нулю.

Еще один мотив может показаться возвышенным. Мнения экспертов говорят о том, что пандемия не закончится, пока у большинства людей не появятся антитела к коронавирусу. Мне сейчас 32 года. Кому как не молодым и здоровым вырабатывать этот иммунитет?

Прививка

Перед тем как отправиться на прививку, я изучил возможные противопоказания и не нашел причин отказываться от прививки. Уже на месте медработники попросили заполнить анкету, чтобы собрать анамнез. После этого мне измерили температуру и давление.

К слову, если вы записались на прививку, но передумали ее делать, то лучше сообщить об этом. Ампулу вакцины готовят заранее. Препарат «Спутник V» требует низких температур для хранения, а подготовленную дозу нельзя поставить обратно в холодильник. Поэтому есть риск, что она пропадет напрасно.

После укола в плечо мне выдали памятку о возможных симптомах, которые могут возникнуть в результате прививки. В ней же рекомендовано в течение трех дней не мочить место укола, не посещать сауну, избегать физических нагрузок и не употреблять алкоголь.

Самочувствие

В первые пару дней я чувствовал себя совершенно нормально и уже решил, что перенесу прививку совсем без последствий. Однако на третий день все же поднялась температура до 37,5 градуса, я почувствовал сильный озноб. Впрочем, ощущения были как при неприятной, но не самой сильной простуде. Озноб держался еще один день, после чего прошел. В течение трех дней начиная с третьего довольно сильно болела голова, но и этот симптом сошел на нет.

Итог

Исходя из вышесказанного, могу посоветовать решившимся на прививку делать это в конце недели, чтобы можно было спокойно отлежаться на выходных.

Впереди еще один укол препарата, за ним я отправлюсь в начале марта. Берегите себя и своих близких!