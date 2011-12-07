Куда в Казани пойти с ребенком в выходной?

В третьей российской столице мест для отдыха сейчас предостаточно на любой вкус. Кто-то предпочитает семейный отдых, кто-то желает оставить ребенка под присмотром надежных педагогов. Кто-то любит науку и открытия, а кому-то по душе спорт и активное времяпрепровождение. Благо, все развлекательные центры Казани благополучно пережили пандемию и открыли наконец свои двери. Сотрудник «КВ» обзвонил несколько таких центров, чтобы убедиться, что все они вошли в привычный режим работы.

К примеру, с ребенком до 14 лет можно посетить детский город самоуправления. Здесь для детей созданы такие условия, которые помогут им почувствовать себя взрослыми членами общества и попробовать свои силы и знания в разных профессиях в условиях, практически приближенных к реальным. Поскольку это маленький город самоуправления, родителям придется подождать своих детей в отдельном помещении, предоставив, так сказать, чаду полную свободу действий, что, впрочем, неплохо, если есть на выходной свои планы.

Для тех, кто любит активный совместный отдых с ребенком, открыты всевозможные детские площадки, которые расположены внутри торговых центров. Все они отличаются друг от друга аттракционами и развлекательными программами, поскольку ориентированы на разные возрастные группы. Скажем, в детском центре с батутами, каруселями и даже соляной пещерой особенно комфортно чувствуют себя малыши и дети до 7 лет.

Есть развлекательные центры и для тех, кто постарше. Некоторые допускают на аттракционы и молодежь до 18 лет, но развлечения здесь предназначены для детей от 7 лет. Посетителей ждет многоэтажный веревочный лабиринт, горки для тюбинга с искусственным покрытием, скалолазные стены, огромные батуты и так далее.

Вход для взрослых, сопровождающих ребенка, в таких центрах бесплатный. В некоторых есть бесплатный вайфай, чтоб и родителям было чем заняться, пока ребенок веселится и играет. Также в развлекательных центрах работают кафе, обычно со специальным детским меню и вкусняшками.

Для маленьких гениев в Казани имеется лаборатория интерактивных программ, где ребят ждут научные шоу и мастер-классы, научно-краеведческие квесты и научные битвы. По воскресеньям здесь проводится интерактивная программа для всей семьи.

Также гостям рады будут в казанском зооботсаде, работают в привычном режиме и два казанских аквапарка. Гостей ждет уникальный океанариум, где можно отлично провести время всей семьей.

Любители скорости могут посетить картинг-центр. Ребенок с 7 лет уже может управлять картом самостоятельно, что позволит ему почувствовать себя настоящим гонщиком. Родители тем временем могут поиграть в бильярд или спеть с караоке.

Ну и конечно, театры никто не отменял. Например, в театре юного зрителя можно посмотреть с ребенком спектакли по классическим произведениям, принять участие в творческих лабораториях.

Совсем юных казанцев можно сводить в кукольный театр — там их ждут оригинальные представления по произведениям детских писателей на русском и татарском языках, а также познакомят с историей кукол и процессом их создания.

Словом, провести свободное время в Казани можно не только приятно, но и полезно. Где именно — решать конечно же родителям.

Автор: Виктория ОСИНИНА