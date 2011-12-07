«КВ» - 30 лет: листаем подшивку. Выпуск №13

2003 год

Новая рубрика «XXI век и мы». Открыла ее публикация Рабита Батуллы «Почему исчезают татары?». Актуально и сегодня интервью с народным депутатом Госсовета РТ, драматургом, писателем Туфаном Миннуллиным «Язык — это точка опоры» («КВ» от 25 апреля).

Проблемы горожан, повышение цен на продукты, нововведения в сфере ЖКХ — в центре внимания. Вот только несколько заголовков горячих материалов: «Маршрутки: 20 минут ужаса — и вы дома» («КВ» от 20 января), «Ледовое позорище» («КВ» от 18 февраля), «Капремонт: наш дом стоял на ушах» («КВ» от 27 февраля), «Неплательщика могут выселить из квартиры» («КВ» от 19 июня), «Нас снова ждут талоны на хлеб?» («КВ» от 13 ноября).

Администрация Казани стала активно использовать новые технологии для общения с горожанами. 1 августа «КВ» сообщили об открытии первой интернет-приемной мэра города: «Задайте вопрос мэру по интернету».

«КВ» рассказали о казанцах, которые нас удивили. 1 марта Алмаз Гатауллин отправился в одиночное путешествие на «Оке» из Казани до Владивостока. А полковник Гали Галлиев попал в Книгу рекордов планеты за участие сразу в двух исторических парадах — 7 ноября 1941-го и 9 мая 1945 года («КВ» от 8 мая).

В Казани прошел первый открытый чемпионат водительского мастерства среди автомобилистов-инвалидов. Победителей наградил мэр города Камиль Исхаков («КВ» от 22 августа).

Были в этом году и открытия. В июне Национальный музей РТ праздновал официальное открытие корпуса музейного здания, которое было отреставрировано после пожара. В ноябре в кремле, в сквере у Благовещенского собора, открылся памятник зодчим Казанского кремля. А в декабре в Лядском саду появился памятник Державину. Перед самым новым годом завершилась прокладка тоннеля к станции метро «Кремлевская». Об этом «КВ» сообщили 30 декабря.

Тем временем «Казанские ведомости» завоевали Гран-при на VIII Всероссийском фестивале прессы «Вся Россия — 2003». Газета была отмечена как лучшее издание для дома и семьи. А художник «Казанских ведомостей» Вячеслав Бибишев стал победителем республиканского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Имя в журналистике».

Порадовали болельщиков и спортсмены. УНИКС выиграл первый Еврокубок («КВ» от 17 января), а «Рубин» стал бронзовым призером чемпионата России («КВ» от 12 декабря).