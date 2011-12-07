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Медсестра набережночелнинской поликлиники за день сделала 120 прививок от коронавируса

Медсестра побила республиканский рекорд.

Медсестра набережночелнинской поликлиники за день сделала 120 прививок от коронавируса, побив республиканский рекорд. Как рассказали в пресс-службе Минздрава РТ, вчера Наталья Просвирина сделала прививки вакциной «Спутник V» 60 работникам Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» и еще 60 сотрудникам «Челныводоканала».

В ведомстве отметили, что для республики это является рекордом, поскольку в среднем медсестры  делают только по 63 инъекции за день.

КВ
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