Медсестра набережночелнинской поликлиники за день сделала 120 прививок от коронавируса, побив республиканский рекорд. Как рассказали в пресс-службе Минздрава РТ, вчера Наталья Просвирина сделала прививки вакциной «Спутник V» 60 работникам Прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» и еще 60 сотрудникам «Челныводоканала».

В ведомстве отметили, что для республики это является рекордом, поскольку в среднем медсестры делают только по 63 инъекции за день.