МВД по РТ: «Динамика дистанционных хищений начинает набирать обороты»

В Татарстане только в январе 2021 года зарегистрировано более тысячи дистанционных краж, сообщил глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Динамика дистанционных хищений начинает набирать обороты. По итогам прошлого года их доля составила четверть в общем массиве зарегистрированных преступлений. Уже в январе зафиксирована почти тысяча таких преступлений», — рассказал он.

Хохорин отметил актуальность проблемы не только в масштабах Татарстана, но и в масштабах страны. В республике данный вопрос стоит особенно остро.

«По общему количеству зарегистрированных дистанционных хищений почти на 100 тыс. населения Татарстан занимает первое место в ПФО и третье в целом по стране после Москвы и Тюменской области», — заметил министр.

Что касается возрастного диапазона, то жертвы дистанционных мошенников за последние полтора года помолодели — им от 18 до 65 лет. Есть даже единичные случаи, когда в число потерпевших вошли банковские работники.