На каких домах Казани появятся таблички на трех языках?

Пока же в городе нередки случаи неверного написания, особенно часто такие ошибки наблюдаются при переводе с русского на татарский. Больше всего ошибок в названиях улиц на адресных табличках зафиксировано в прошлом году: в исполком Казани поступило 115 обращений от бдительных граждан.

При этом оформление таких табличек может быть трех видов. Так, адресные указатели для исторической части Казани изготавливаются в ретростиле и на двух государственных языках республики: русском и татарском. Для других центральных улиц с повышенными требованиями к эстетике городской среды адресные таблички изготавливаются с названием уже на трех языках — русском, татарском и английском. Все остальные улицы Казани оформляются адресной атрибутикой на двух государственных языках — русском и татарском. Об этих правилах, действующих в столице Татарстана, напомнил собственникам жилья и застройщикам на совещании в мэрии Казани председатель городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

В новых жилых комплексах адресная атрибутика, как правило, устанавливается застройщиком. Для этого собственники зданий согласовывают паспорт объекта в комитете ЖКХ исполкома Казани. За прошлый год согласовано 138 таких паспортов, а в целом начиная с 2014 года — 786 паспортов.

В течение 2020 года на рассмотрение административных комиссий Казани поступило 477 дел о нарушениях Правил благоустройства города в части размещаемой информации на доске или вывеске учреждения или адресной табличке. В большинстве случаев нарушителями становились заведения общепита и гостиницы. По 402 нарушениям вынесено предупреждение, по 46 — наложен административный штраф. Общая сумма штрафов составила 1 млн 571 тыс. рублей.

Так, например, в числе нарушений — несоблюдение требований о том, что информация должна размещаться на двух государственных языках Татарстана. Невыполнение этого требования влечет за собой административную ответственность.

Оценивая ситуацию с неверным написанием адресной атрибутики, мэр Казани Ильсур Метшин отметил:

— Действительно, в прошлом году в исполком Казани поступило много обращений от неравнодушных горожан, заметивших орфографические и другие ошибки в написании адресных табличек. Спасибо вам, казанцы, за внимательность! Поэтому мы обращаемся ко всем жителям Казани: давайте сообща наведем порядок в этом вопросе.

Свои замечания казанцы могут передать на портал «Открытая Казань» или сообщить об ошибке в управляющую компанию, обслуживающую этот дом.

Справка «КВ». Оформление табличек с названием улицы и номером дома должно производиться в строгом соответствии с Правилами благоустройства Казани и специальным положением, принятым 4 марта 2014 года. Как сообщил глава городского комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов, сейчас адресная атрибутика, соответствующая действующему Положению об оформлении и установке указателей, с наименованиями улиц и номерами домов установлена на 4178 многоквартирных домах из 5798. В течение прошлого года новые аншлаги с адресами домов установлены на 420 казанских зданиях. Оснастить все дома Казани актуальной адресной атрибутикой планируется завершить до конца I квартала 2022 года.