На учет в органах внутренних дел в РТ поставили 293 подростка

Глава МВД по РТ Артем Хохорин сообщил, что на учет в органах внутренних дел поставили 293 подростка.

Всего на учете в органах внутренних дел РТ стоят 2 528 подростков. Исходя из его представленных данных на начало текущего года, 83 подростка являются членами ОПФ, еще 119 несовершеннолетних стали жертвами пропаганды субкультуры «А.У.Е.». Также в республике сформировались 58 групп антиобщественной направленности, состоящей из 155 человек.

Так, в Челнах установлены деструктивные подростковые группы «Белята», «Спортсмены», «Кабанята» и «Утята», которые устроили в городе более десяти групповых драк, сборов и 15 вымогательств.

В столице же выявлена группа несовершеннолетних, состоящих в ОПФ «8-я коробка» и «Суконка». Они занимались грабежами, вымогательствами денег, мошенничествами.