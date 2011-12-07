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С городских улиц убирают автомобили с рекламными щитами

В Казани практически решен вопрос с незаконным размещением рекламных конструкций. Однако сейчас остаются проблемы в сфере рекламы на транспорте. Вдоль дорог зачастую можно увидеть машины с рекламой или каркасами под рекламу. Управление наружной рекламы и информации исполкома Казани ежедневно выявляет и устраняет такие факты незаконной рекламы.

— Такое размещение не только противозаконно, но и затрудняет обзор участникам движения. По инициативе городского управления наружной рекламы организовано взаимодействие с Управлением федеральной антимонопольной службы по РТ и управлением внутренних дел по Казани. В течение года с улиц города убрано 68 таких автомобилей с рекламой, — сообщил в ходе минувшего «делового понедельника» начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов. 

В исполком Казани поступают и обращения граждан с жалобами на эту тему. Вопросы жителей в основном касаются установки рекламных конструкций, их содержания и внешнего вида. Основная тема обращений в системе «Народный контроль» — отсутствие подсветки конструкции в темное время суток, воздушный способ подачи электроэнергии, а также надлежащее содержание прилегающих к этим объектам территорий. 

КВ
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