В 2020 году в Челнах провели 75 партнерских родов

В прошлом году в КДМЦ Набережных Челнов удалось провести 75 партнерских родов, несмотря на пандемию, сообщает пресс-служба больницы.

Количество партнерских родов увеличилось на один случай, чем годом ранее. А с начала 2021 года в медучреждении прошло 16 партнерских родов.

«Партнерские роды в КДМЦ проводятся с соблюдением всех эпидемиологических требований. Партнерами в родах могут выступать отец ребенка, мама или родная сестра пациентки при соблюдении необходимых условий», — отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам врачей, присутствие на родах близкого человека положительно сказывается на моральном состоянии роженицы. Партнер может делать массаж, разговаривать с женщиной или помогать ей дышать. Присутствие партнера запрещено только при кесаревом сечении.

Напомним, первые партнерские роды в КДМЦ прошли в 2011 году. Популярность процесс приобрел в 2014 году. На сегодняшний день в перинатальный центр приезжают пары из Казани и Нижнекамска.