В Казани зарегистрировано еще 34 заболевших коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 60 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 59 — контактные. 26 человек госпитализирована, 34 получают лечение на дому», — сказано в сообщении.

Среди заболевших: один — несовершеннолетний, восьми — от 18 до 30 лет, 17-ти — от 30 до 50 лет, семерым — от 50 до 60 лет, 15-ти — от 60 до 70 лет, восьми — от 70 до 80 лет, четверым — от 80 до 90 лет.

Больше половины новых заболевших — в Казани (34 человека), семь заболевших — в Набережных Челнах, шесть — в Нурлатском района, пять — в Нижнекамском районе. Еще в семи района РТ по одному-два заболевших.

Всего, по данным на 18 февраля, в Татарстане зарегистрировано 17 427 случаев COVID-19. 13 922 из них выздоровели (+118 за сутки).

Вакцинацию прошли 61 108 человек (+7 621 за сутки), 10 208 из них получили вторую дозу вакцины.