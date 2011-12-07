В Татарстане фигуранты дела о мошенничестве с военными билетами получили 12 лет условно на троих, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В суде было установлено, что с декабря 2013 года по июнь 2019 года врач-офтальмолог из Казани и два ее помощника получили 320 тыс. рублей от четырех призывников, которых они обещали «отмазать» от армии и выдать военный билет. Выполнять обещание женщина не собиралась, так как она не влияет на принятие медкомиссией решений.

Одного из посредников задержали 19 июня 2019 года при получении денег.

Всем фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и покушении на посредничество во взяточничестве. Врач и ее помощники признали свою вину.

Женщина получила три года лишения свободы условно и три года испытательного срока, два ее помощника приговорены к 4,5 годам лишения свободы и пяти годам испытательного срока.