В Татарстане «горячая линия 122» приняла более 90 тыс. звонков с начала работы

В Татарстане с начала работы горячей линии «122» по вопросам, связанным с вакцинацией от COVID-19, на номер поступило более 90,2 тыс. звонков.

Татарстанцы обращались с вопросами о коронавирусе, лекарственном обеспечении, работе поликлиник, вызове врача, вызове «скорой» и прохождении вакцинации от коронавируса.

60 операторов и голосовой помощник робот «Лилия» ежедневно принимают от 1 тыс. до 2 тыс. звонков в день. Среднее время дозвона на номер «122» составляет около 6 секунд.

Напомним, круглосуточная горячая линия по номеру «122» начала работать 25 ноября 2020 года. Обратиться за консультацией могут жители Татарстана из любого населенного пункта, звонок бесплатный.