В Татарстане на учете МВД только одна иностранная преступная группа

В Татарстане на учете МВД стоит только одна иностранная преступная группа. Об этом рассказал глава МВД по РТ Артем Хохорин.

«Могу сказать, что одна группа преступной направленности на учете стоит, она азербайджанская, мы ею занимаемся. Также в интернете получило огласку преступление у ресторана „Султанат“, там как раз были участники этой группы», — уточнил Хохорин.

Двое участников группы задержаны, они будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее министр внутренних дел РТ сообщил, что в Татарстане из-за пандемии сократилось количество мигрантов с 324 тыс. до 186 тыс. Объем преступлений совершаемый иностранцами в РТ не превышает 1%.