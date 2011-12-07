За 2020 год свои приговоры выслушали более 12 тыс. татарстанцев

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов сообщил сколько татарстанцев за прошлый год выслушали свои приговоры.

Всего слушания проходили в отношении более 12 тыс. жителей республики. 49 татарстанцев оказались оправданы.

Также Гилазов рассказал об осужденном уроженце Менделеевска Айнуре Харисове, который за убийство трех человек, в том числе маленького ребенка, получил пожизненный срок лишения свободы. По его словам, им же было совершено покушение на убийство подростка. Приговор был вынесен в Верховном суде республики.