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За 2020 год свои приговоры выслушали более 12 тыс. татарстанцев

49 жителей республики оказались оправданы.

Председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов сообщил сколько татарстанцев за прошлый год выслушали свои приговоры. 

Всего слушания проходили в отношении более 12 тыс. жителей республики. 49 татарстанцев оказались оправданы.

Также Гилазов рассказал об осужденном уроженце Менделеевска Айнуре Харисове, который за убийство трех человек, в том числе маленького ребенка, получил пожизненный срок лишения свободы. По его словам, им же было совершено покушение на убийство подростка. Приговор был вынесен в Верховном суде республики.

КВ
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