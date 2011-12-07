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В Казани по федеральному проекту создадут Центр опережающей профессиональной подготовки

Задача центра – создание условий для подготовки специалистов, необходимых для инновационного развития экономики.
На базе Казанского педагогического колледжа по федеральному проекту будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки. Об этом сообщил сегодня на 46-м заседании Госсовета РТ V созыва глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов.«В 2019 году на базе Казанского педагогического колледжа, успешно прошедшего конкурсный отбор Министерства просвещения России, в рамках федерального проекта будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки», – рассказал министр образования и науки РТ.По словам докладчика, основной задачей центра станет создание условий для подготовки специалистов, обладающих новыми компетенциями, необходимыми для инновационного развития экономики.«Сумма федеральной поддержки составит 45 млн рублей», – отметил Бурганов.
КВ
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