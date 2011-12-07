Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

17 мая татарстанские пожарные совершили 60 выездов по тревоге

Из них по ложным сообщениям – 26 раз.

В минувшее воскресенье, 17 мая, татарстанские пожарные совершили 60 выездов по тревоге. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ.

Из них по ложным сообщениям – 26 раз, на дорожно-транспортные происшествия – 7 раз, на короткое замыкание без возгорания – 1 раз, на подгорание продуктов питания – пятикратно, на содействие сотрудникам других ведомств – четырежды, на воспламенение отходов человеческой жизнедеятельности – 4 раза.

КВ
Лента новостей