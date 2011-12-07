Более 50 ветеранов спорта Татарстана получили продуктовые наборы

Наборы, состоящие из продуктов питания и средств индивидуальной защиты от коранавирусной инфекции, были переданы заслуженным спортсменам республики от Министерства спорта РТ, Олимпийского совета РТ при поддержке Олимпийского комитета России. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».

Как подчеркнул депутат Государственной Думы РФ, председатель Олимпийского Совета РТ Марат Бариев, в период распространения коронавируса люди старшего поколения находятся в зоне риска. Чтобы снизить риск заболевания, продуктовые наборы доставляются домой с соблюдением всех необходимым правил безопасности.