Мэр Челнов предупредил о возможном сокращении обязательств перед горожанами ради помощи бизнесу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предупредил, что из-за помощи бизнесу могут пострадать горожане, сообщают «Челнинские известия».

«Но надо понимать, что из-за этого городу придется сократить свои обязательства перед горожанами. Будут сокращены капитальные и текущие ремонты в городе, придется пожертвовать дополнительным городским освещением, где-то недоплатить социально-культурной сфере», — сказал мэр.

Магдеев также напомнил, что Челны наиболее пострадали от пандемии коронавируса (по сравнению с другими субъектами РТ). Городским властям нужно как можно скорее помочь бизнесу льготами по земельным и другим местным налогам, а также по плате за аренду муниципального имущества.