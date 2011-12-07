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Мэр Челнов предупредил о возможном сокращении обязательств перед горожанами ради помощи бизнесу

Наиль Магдеев напомнил, что город больше пострадал от пандемии, чем другие субъекты РТ.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предупредил, что из-за помощи бизнесу могут пострадать горожане, сообщают «Челнинские известия».

«Но надо понимать, что из-за этого городу придется сократить свои обязательства перед горожанами. Будут сокращены капитальные и текущие ремонты в городе, придется пожертвовать дополнительным городским освещением, где-то недоплатить социально-культурной сфере», — сказал мэр.

Магдеев также напомнил, что Челны наиболее пострадали от пандемии коронавируса (по сравнению с другими субъектами РТ). Городским властям нужно как можно скорее помочь бизнесу льготами по земельным и другим местным налогам, а также по плате за аренду муниципального имущества. 

КВ
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