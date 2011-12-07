МФЦ Татарстана сообщили о возобновлении оказания наиболее востребованных услуг. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Оформить замену водительских удостоверений, подать заявление на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получить справки о наличии (отсутствии) судимости и многое другое можно снова в офисах многофункционального центра при соблюдении перчаточно-масочного режима в строго обозначенное время.

По сообщению пресс-службы, всего в условиях санитарно-эпидемиологической обстановки сотрудниками было оказано более 185 тыс. услуг.