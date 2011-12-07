Минэкономики РТ приглашает татарстанцев поучаствовать в онлайн-интенсиве для предпринимателей

В министерстве экономики РТ приглашают татарстанцев поучаствовать в онлайн-интенсиве для предпринимателей. Участники узнают, как открыть свой интернет-магазин в условиях пандемии коронавируса.

Вебинар «iShop-Start – Интернет-магазин с нуля» организуют общественная организация «Союз деловых людей» и Минэкономики РТ. Бесплатные онлайн-интенсивы из 5 занятий состоятся с 18 по 22 мая.

Чтобы изучить основы интернет-торговли, структуру сайта, загрузку товаров, рекламную стратегию сборку и корректировку интернет-магазина необходимо зарегистрироваться перейдя по ссылке. Также все трансляции вебинаров будут доступны на сайте «Мой бизнес».