Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил обновленный Государственный музей ИЗО РТ. На его реставрацию ушло 364 млн рублей.

Свои двери музей вновь открыл после нескольких лет капитального ремонта. Сейчас его оснастили необходимым выставочным оборудованием, провели внутренние отделочные работы и отремонтировали кровлю и фасад. Также благоустроили территорию музея парк «Усадьба Сандецкого», где ежегодно проходил джазовый фестиваль.

По словам Минниханова, к реставрации музея «подошли вдумчиво».

Глава Минкульта РТ Ирада Аюпова также отметила, что за последние 10 лет в республике на реставрацию зданий музеев было выделено порядка 10 млрд руб.