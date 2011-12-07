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«Минута молчания» пройдет в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

После «Минуты молчания» состоится онлайн-трансляция литературно-музыкальной композиции.

Сегодня в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 18 часов пройдет акция «Минута молчания». К акции в режиме онлайн смогут присоединиться все пользователи интернета. 

После «Минуты молчания» состоится онлайн-трансляция литературно-музыкальной композиции. Она завершит цикл мероприятий, приуроченных к международному дню музеев. В рамках музейного праздника были подведены итоги акции #войнавстихах75, прошли виртуальные экскурсии по обновленному музею.

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