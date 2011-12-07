На фасаде ДОСААФ РТ появится мемориальная доска в память о Гайнулле Шакирове

Кабинет министров РТ подписал документ об установке мемориальной доски на фасаде ДОСААФ РТ в память о генерал-майоре Гайнулле Шакирове. Об этом сообщает пресс-служба исполкома.

Бывший председатель Татарского областного комитета ДОСААФ руководил обществом в республике с 1967 по 1990 годы. Инициативу увековечить его память проявили и сотрудники Минкульта Татарстана.

Так, на фасаде здания будет установлена табличка, на которой на русском и татарском языках будет сказано: «В этом здании в 1974–2001 гг. работал видный организатор военно-патриотической работы в Татарстане, в 1967–1990 гг. председатель Татарского областного комитета ДОСААФ, генерал-майор Гайнулла Шарипович Шакиров».