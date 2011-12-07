Несколько казанских заключенных остались без гашиша

В Казани зафиксирована попытка доставить наркотики и сотовые телефоны, схороненные внутри железнодорожного вагона, осужденным к лишению свободы. Об этом рассказала пресс-служба УФСИН по Татарстану. Вагон следовал в исправительную колонию № 2.

Работниками учреждения при активном участии оперуполномоченных Центрального аппарата регионального УФСИН был обследован железнодорожный вагон, доставлявший на охраняемый земельный участок партию каменного угля.

Благодаря стараниям специально обученной служебной собаки в колесной паре вагона и балке эксперты нашли 3 пластиковых свертка, где лежали 9 мобильных телефонов, 3 пачки дрожжей, 4 «зарядника». Внутри одного из приспособлений для заряда было размещено вещество бурого цвета.

Согласно последующей экспертизе, вещество оказалось гашишем, общим весом в 5,7 грамма. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК России. В данный момент в колонии осуществляется масштабная проверка.