Татарстанские экологи рассмотрели более 2,3 тыс обращений с начала года

Татарстанские экологи рассмотрели 2 309 обращений с начала года, сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

Так, 880 обращений получено через мобильное приложение «Школьный патруль», 402 обращения получено по системе «Народный контроль», 470 — по электронной почте, телефону «горячей линии» минэкологии РТ и каналам связи WhatsApp, Telegram. 557 обращений было по итогам личного приема граждан.

В министерстве напомнили, что о фактах нарушения природоохранного законодательства можно сообщить по телефону «горячей линии»: +7 (84-32) 67-68-67, электронной почте: eco.signal@tatar.ru, через интернет-приемную: http://eco.tatarstan.ru/rus/priem.htm, WhatsApp и Telegram: +7 987 216-97-79, а также с помощью системы «Народный контроль» и приложения «Школьный патруль».