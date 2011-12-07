В Челнах мошенники взломали группу мэрии и собирли данные банковских карт

В Набережных Челнах взломали официальную группу мэрии «ВКонтакте» и устроили якобы розыгрыш призов. Уведомление об этом появилось в группе мэрии через некоторое время после инцидента.

«Нас взломали, спасибо всем, кто написал/сообщил/помог. Надеемся, что никто не отправлял данные банковских карт. Мы никогда не размещаем рекламу», — сказано в сообщении администрации.

До этого в группе появилось объявление от имени администрации. Неизвестные сообщали о розыгрыше призов. Участникам предлагалось перейти по ссылке и оплатить конвертацию валюты.

«Всех, кто отправлял данные с карт, срочно просим заблокировать их и обратиться в банк и полицию», — уточнили в мэрии Автограда.