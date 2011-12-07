В Казани количество безработных увеличилось в пять раз с начала апреля

В Казани с начала апреля количество безработных увеличилось в пять раз, сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, на данный момент в столице РТ насчитывается 18 177 официально безработных граждан. Для справки: 1 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 3 970 человек.

Шакиров отметил, что в 2 раза сократилось количество вакансий: 1 апреля было представлено 15 тыс. предложений, на сегодняшний день — 8 тыс. предложений.