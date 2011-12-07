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В Набережных Челнах начались тестирования на антитела к коронавирусу

Сделать тест обойдется челнинцу в 1 045 рублей.

Несмотря на сообщение пресс-секретаря президента РТ Лилии Галимовой о скором появлении бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу, такую возможность татарстанцам начали предлагать частные клиники в Набережных Челнах.  

Так, в прайсе частной клинике «Инвитро» сделать тест обойдется челнинцу в 1 045 рублей. Узнать результаты анализов на антитела к коронавирусу можно будет через пять дней.

Такую же услугу планируют ввести и в ряде других лабораторий – в «Ситилабе» и в «Медикал Форте». В последней сейчас ожидаются поступления реактивов.

КВ
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