В Татарстане библиотеки будут работать только на выдачу книг

Музеи и библиотеки Татарстана начали работать с соблюдением предосторожностей, сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Так, в соответствии с постановлением кабмина РТ от 17 мая 2020 года, музеи и библиотеки будут осуществлять обслуживание с учетом некоторых ограничительных мер.

По словам министра, библиотеки работают только на выдачу книг и по предварительному заказу. Читальные залы пока закрыты.

Музейное обслуживание в данных условиях допускает одновременное нахождение в зале не более 10 человек с соблюдением дистанции и наличии масок, перчаток и бахил. Экскурсионные группы могут включать в себя не более 5 человек, если это музей-заповедник — не более 10 человек при наличии аудиогида.

Также при входе в музеи у посетителей будут измерять температуру, помещения будут регулярно проветриваться, залы будут оборудованы санитайзерами, заключила Аюпова.