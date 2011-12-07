В Татарстане подтвердился восьмой случай смерти пациента с COVID-19

В Татарстане подтвердился восьмой случай смерти от COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«16 мая умер житель Нижнекамского района 1941 года рождения», — уточнили в штабе.

1 мая 79-летнего мужчину доставили в Нижнекамскую ЦРБ с тяжелым течением коронавирусной инфекцией и осложненной внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией. С 6 мая мужчину перевели на аппарат ИВЛ.

«Имел хроническое сердечно-сосудистое заболевание и бронхиальной астму. Причина смерти подтверждена экспертизой», — заключается в сообщении.