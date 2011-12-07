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В Татарстане поймали женщину, ловившую рыбу сетями

Женщина занималась браконьерской ловлей рыбы сетями.

Специалисты ГУЭБиПК ОМВД РФ по Мамадышскому району обнаружили местную гражданку, занимавшуюся несанкционированной ловлей рыбы. Об этом информирует пресс-служба МВД по РТ. Женщина выехала на лодке на р.Кама и недалеко от пристани небольшого поселения разместила сразу 2 рыболовные сети. Длина каждого орудия лова составляла примерно 90 м. Среди нескольких сотен рыб, пойманных правонарушительницей, были такие, как синец, белоглазка и чехонь.

Согласно официальным сведениям, рыбалка проводилась при отсутствии разрешительных документов и запрещенным образом.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов». Подозреваемой грозит пребывание за решеткой сроком до 2-х лет.

КВ
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