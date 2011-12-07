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В Татарстане студенты-медики включились в движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Волонтеры-медики в стационарах измеряют пациентам температуру и помогают врачам в смотровых.

В Татарстане студенты-медики отправились в больницы в качестве добровольных помощников. 2,5 тыс. студентов КГМУ и 10-ти республиканских медицинских колледжей подключились к движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

Волонтеры работают в горбольнице № 7, РКБ и в пяти поликлиниках РТ. Медики помогают медсестрам измерять температуру пациентам, а также помогают врачам в смотровых. Студенты оказывают содействие в реализации лекарств по рецептам для пожилых людей и доставляют на дом продукты и медикаменты.

Младшекурсники выполняют более простые задачи, а старшекурсникам уже доверяют оформление документации, медкарт и первичную работу с пациентами. Шестикурсники КГМУ остаются в стационарах на ночные дежурства.

График работы волонтеров построен с учетом занятий и оцениваются в 20 баллов при поступлении в ординатуру КГМУ.

Региональное отделение «Волонтеров-медиков» существует с 2013 года. Помимо помощи медперсоналу, будущие медики занимаются санитарно-профилактическим воспитанием граждан, профориентацией школьников и популяризацией здорового образа жизни.

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