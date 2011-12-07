В Татарстане выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане выявили 80 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«17 человек госпитализировано, 63 получают лечение на дому. У них лёгкая или бессимптомная форма. Подтвержден восьмой случай смерти пациента от COVID-19», — уточнили в штабе.

33 заболевших находятся в возрастном диапазоне от 30 до 50 лет, 14 — от 60 до 70 лет, 12 — от 18 до 30 лет, 6 — от 70 до 80 лет, 5 — несовершеннолетние.

Больше всего заразившихся в Казани — 61 человек, в Набережных Челнах, Зеленодольском и Нижнекамском районах — по 4 человека, в Мамадышском районе — 2 человека, в Дрожжановском, Елабужском, Лаишевском, Сабинском, Тукаевском — по одному человеку.

Общее количество заболевших коронавирусом в республике составляет 2 312 человек, выздоровевших — 1 195 человек (+22), умерших — 8 (+1).

Всего в России количество заболевших коронавирусом — 290 678 человек (+8 962 человека за сутки), выздоровело — 70 209 человек (+2 722), скончалось — 2 722 человека (+91).