Мэрия Казани сообщила об эвакуации школы №67

Мэрия Казани в официальном Telegram-канале разместила информацию об эвакуации школы № 67. По данным властей города, учеников разместили в школе № 135.

Мэрия также сообщает, что на место прибыли спецслужбы. Кроме того, сейчас объект осматривают кинологи, работает МЧС.

Кроме того, мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ. Градоначальник указал, что люди, которые распространяют фейки тем самым подогревают тревогу людей.

Также в официальном Telegram-канале мэрии указано, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, если оно совершено из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание в виде штрафа до полумиллиона или принудительные работы на срок до трех лет. Если дело касается объектов социальной инфраструктуры, к которым в частности относятся школы, то штраф вырастает до 700 тысяч, а срок обязательных работ до 5 лет.