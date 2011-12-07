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Мэрия Казани сообщила об эвакуации школы №67

Эвакуированных детей разместили в школе №135.

Мэрия Казани в официальном Telegram-канале разместила информацию об эвакуации школы № 67. По данным властей города, учеников разместили в школе № 135. 

Мэрия также сообщает, что на место прибыли спецслужбы. Кроме того, сейчас объект осматривают кинологи, работает МЧС.

Кроме того, мэр Казани Ильсур Метшин призвал оперативно расследовать все ложные вызовы о минировании школ. Градоначальник указал, что люди, которые распространяют фейки тем самым подогревают тревогу людей. 

Также в официальном Telegram-канале мэрии указано, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, если оно совершено из хулиганских побуждений, предусмотрено наказание в виде штрафа до полумиллиона или принудительные работы на срок до трех лет. Если дело касается объектов социальной инфраструктуры, к которым в частности относятся школы, то штраф вырастает до 700 тысяч, а срок обязательных работ до 5 лет.

КВ
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