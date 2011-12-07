На улице Меховщиков в Казани высадят более 600 деревьев. Об этом сказано в официальном аккаунте Префектуры «Старый город» ИК Казани.

«На участок от улицы Девятаева до Кызыл Татарстан пришёл большой ремонт. Специалисты полностью поменяют асфальтное покрытие. Кроме этого, предусматривается благоустройство дороги. На улице Меховщиков появятся новый тротуар и зеленые насаждения», - написано в тексте сообщения.

Отмечается, что старые деревья признаны аварийными и представляют угрозы для людей, поэтому принято решение об их спиле. Вместо них на участке появятся китайский и пирамидальный тополя, березы, сосны, лиственницы, боярышники и кустарники спирея.