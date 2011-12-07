В казанских парках обработку от клещей завершат 20 мая

Жители Казани могут выходить на прогулку в парки и скверы не боясь клещей. Обработка общественных пространств находится на стадии завершения, сообщает telegram-канал мэрии Казани.

Сообщается, что в общем обработают 176,6 га. Уже можно выходить без опасений в такие общественные места, как:

Лесопарк «Дубрава», набережная озера Нижний Кабан, сквер им.Аксенова, Лядской сад, пляж озера Лебяжье, Горкинско-Ометьевский лес, бульвар «Ак чәчәкләр», бульвар по ул. Фучика, парки «Комсомолец», «Черное озеро», им. Горького, «Континент», «Сосновая роща», им. Урицкого, «Калейдоскоп» и Победы.

До 20 мая планируется обработать Парк «Крылья Советов», парк им. Тинчурина, парк по ул. Мира, пляж озера Комсомольское, парк у ДК им.Саид-Галиева и набережную реки Казанки.