«Чеховская Осень – 2020» соберет крымских и российских писателей в Ялте 21-24 октября

Международный литературный фестиваль «Чеховская осень — 2020» пройдет в Ялте 21–24 октября, сообщают организаторы.

«„Союз писателей Крым“ каждый год традиционно организует в „чеховской Ялте“, на самом берегу теплого Черного моря, добрый, дружественный и благотворительный Фестиваль „Чеховская осень“», — уточняется в сообщении.

Фестиваль пройдет в 17й раз. В рамках фестиваля писатели делятся творческими идеями и получают заряд для дальнейшей работы.