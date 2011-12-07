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«Чеховская Осень – 2020» соберет крымских и российских писателей в Ялте 21-24 октября

Литературный благотворительный фестиваль «Чеховская осень» пройдет в 2020 году в 17й раз.

Международный литературный фестиваль «Чеховская осень — 2020» пройдет в Ялте 21–24 октября, сообщают организаторы.

«„Союз писателей Крым“ каждый год традиционно организует в „чеховской Ялте“, на самом берегу теплого Черного моря, добрый, дружественный и благотворительный Фестиваль „Чеховская осень“», — уточняется в сообщении.

Фестиваль пройдет в 17й раз. В рамках фестиваля писатели делятся творческими идеями и получают заряд для дальнейшей работы.

КВ
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