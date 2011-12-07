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Денис Баландин покинул пост главы исполкома Нижнекамска

Баландин покинул пост руководителя по собственному желанию.

Денис Баландин покинул пост руководителя исполкома Нижнекамска, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточняется, что Баландин покинул пост по собственному желанию. На замещение должности руководителя объявлен конкурс.

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