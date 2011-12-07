При подготовке к параду в честь 9 мая перекроют ряд казанских улиц

В дни генеральной репетиции и организации парада в честь 75-летия Победы, некоторые казанские улицы будут закрыты для движения автотранспорта и пеших граждан. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ», сообщила зам. премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Репетиция пройдет 20 июня, а само торжество — 24 числа того же месяца. Осуществление мероприятий по дезинфекции, репетиции и непосредственной подготовке к памятному дню, несомненно, потребует закрытия проезжей части дороги», — подчеркнула чиновница.

К перекрытию трасс приступят уже 18 июня: на пл. Свободы начнется монтирование подмостков и декораций. А 20 июня с 12 до 20 часов дня запретят движение на пл. Свободы, на ул. Карла Маркса и на каждой из соседствующих улиц. На этот же день с 16 до 20 часов намечена репетиция парада, вследствие чего на пл. Свободы запретят появляться пешеходам. 23 июня, начиная с 8 часов, будут перекрыты пл. Свободы и большая часть улиц им. Пушкина и Карла Маркса.

«24 июня с 5 часов утра перекроют пл. Свободы, ул. Карла Маркса и близлежащие улицы, а следование пеших граждан будет ограничено во время проведения самого парада. Временные ограничения отменят сразу после окончания праздничного шествия и разборки сцены и декораций», — подытожила Фазлеева.