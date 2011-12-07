Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ростехнадзор будет проводить проверку на газораспределительной станции в Казани около месяца

Последний раз проверка проводилась на объекте в марте этого года.

Проверка Ростехнадзора на газораспределительной станции в Казани займет около месяца, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Стоит отметить, что, согласно данным предприятия, последняя проверка была проведена в марте 2020 года. Внеплановая проверка, которую на сегодняшний день проводит Ростехнадзор, продолжается, как правило, около месяца», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что Рустам Минниханов оперативно получал и получает информацию о происходящем на станции и здоровье пострадавших.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня в Казани на газораспределительной станции взорвалась цистерна с газом. Один человек погиб, двое пострадали. Пожар, начавшийся в результате взрыва, удалось потушить только через 17 часов.

КВ
Лента новостей