Ростехнадзор будет проводить проверку на газораспределительной станции в Казани около месяца

Проверка Ростехнадзора на газораспределительной станции в Казани займет около месяца, сообщили в пресс-службе президента РТ.

«Стоит отметить, что, согласно данным предприятия, последняя проверка была проведена в марте 2020 года. Внеплановая проверка, которую на сегодняшний день проводит Ростехнадзор, продолжается, как правило, около месяца», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что Рустам Минниханов оперативно получал и получает информацию о происходящем на станции и здоровье пострадавших.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня в Казани на газораспределительной станции взорвалась цистерна с газом. Один человек погиб, двое пострадали. Пожар, начавшийся в результате взрыва, удалось потушить только через 17 часов.