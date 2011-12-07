Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Стало известно, когда перекроют движение в центре Казани

20 июня в день проведения генеральной репетиции прохождения войск в честь 75-летия Великой победы перекроют движение на улицах, прилегающих к площади Свободы. Мера будет действовать с 12 до 20 часов.

В этот же день с 16 до 20 часов ограничение в передвижении коснется и пешеходов. 23 июня, накануне торжественного прохождения войск в честь 75-летия Великой победы, также закроют движение для транспорта на площади Свободы и в районах улиц Карла Маркса, Большая Красная. В это время планируется провести масштабную дезинфекцию тротуаров, дорожного покрытия и так далее.

Еще одно перекрытие движения состоится непосредственно в день прохождения войск — 24 июня. Чтобы избежать скопления зрителей, улица Карла Маркса, Большая Красная будут находиться в плотном оцеплении, сообщили сегодня на пресс-конференции в ИА «Татаринформ».

КВ
Лента новостей