Тимур Кадыров: Общероссийское голосование есть путь демократизации нашего общества

Поправки в Конституцию РФ обеспечат безопасность и стабильность государства. Об этом заявил председатель Общественной палаты РТ Тимур Кадыров во время круглого стола «Международный опыт изменения Основного закона страны».

«Поэтому важно осознавать, что общероссийское голосование есть путь демократизации нашего общества, а также отражение современной действительности», — добавил Кадыров.

В рамках круглого стола были представлены доклады об опыте зарубежных государств по внесению поправок и изменению Конституции: процедуры внесения поправок, уполномоченные органы, время и сроки, формулировки вопросов, процедуры, порог явки при вынесении вопросов на всенародный плебисцит, порядок вступления в силу и другие нюансы.