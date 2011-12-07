В Татарстане по программе «Наш двор» идет благоустройство 310 дворов

В Татарстане началось благоустройство 310 дворов, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Работы на сегодняшний день идут во дворах Казани, Набережных Челнов и 29 районов Татарстана. Благоустраивать начали те территории, жители которых согласовали проекты благоустройства своих дворов», — уточняется в сообщении.

Финальные проекты благоустройства дворов публикуются на сайте dvor.tatar, чтобы жители могли контролировать ход работ. За три дня до начала работ на сайте публикуется паспорт объекта с финальным планом благоустройств.

В 310 дворах Татарстана идет благоустройство по Президентской программе «Наш двор». Всего в 2020 году по программе «Наш двор» отремонтируют около 1000 дворов Татарстана.

Финальный перечень дворов продолжают формировать районные администрации. Татарстанцы могут отправить заявки и пожелания по номеру горячей линии 8 (800) 27-5-2020, на сайте dvor.tatar, на страницах программы в социальных сетях Instagram @dvor.tatar и Вконтакте, а также по номеру WhatsApp +7(939) 302-2020.

Напомним, программа «Наш двор» инициирована президентом РТ Рустамом Миннихановым. Планируется в течение 5 лет благоустроить 6775 дворов республики, многоквартирные дома в которых построены до 2014 года.