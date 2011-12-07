Хайруллин: Персональные данные чаще всего утекают из коммерческого сектора

Оставляя свой номер телефона в магазинах или на сайтах, люди подвергают себя нежелательным звонкам с незнакомых номеров, рассказал ИА «Татар-информ» министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ.

«Я почти уверен, что, оформляя дисконтную карту в каком-нибудь магазине, вы не читали то, что написано мелким шрифтом в договоре. А там написано, что вы даете разрешение передавать свои данные третьим лицам. И потом ваш телефон перепродают еще 10 раз», — сказал Хайруллин.

Он также отметил, что похожая ситуация происходит, когда пользователь регистрируется на сайтах, ен читая пользовательского соглашения.

Чаще всего объектом утечки персональных данных является коммерческий сектор. Продажа или утечка данных — уголовное преступление, отметил министр.