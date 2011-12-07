Роспотребнадзор РТ: Пока нет нормативных документов по включению вакцинации от коронавируса в массовую форму

В Татарстан в ближайшее время не поступит вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня пока нет нормативных документов по включению вакцинации от коронавируса в массовую форму», — уточнила Авдонина.

Спикер напомнила, что все прививки, приводящиеся в России, закреплены федеральным законом об иммунопрофилактике и приказом минздрава о национальном календаре профилактических прививок. Вакцина от COVID-19 пока не включена в данные документы.

«Вероятности того, что они выйдут к концу года, тоже нет, поскольку вакцина не вступила в финальный этап [исследования], в том числе клинических испытаний», — заключила специалист.

В Роспотребнадзоре РТ призвали в первую очередь вакцинироваться от гриппа, так как данная инфекция часто приводит к осложнениям и летальным исходам.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин заявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса.