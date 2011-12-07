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Стоимость недельного отдыха в Турции с вылетом из Москвы в конце августа уменьшилась на 25%

По мнению представителей Ассоциации туроператоров России, снижение стоимости вызвано началом нового учебного года. 

Ассоциация туроператоров России сообщила, что стоимость недельного отдыха в Турции с вылетом из Москвы в конце августа уменьшилась на 25%.

Как пишет ИА «Татар-информ», неделю назад самый дешевый тур на семь ночей с системой «все включено» можно было купить за 40 тыс. рублей на двоих. А сегодня самый дешевый тур «все включено» стоит 31,1 тыс. рублей. В него входит вылет из Москвы в период с 22–28 августа, проживание в трехзвездочной гостинице города Кемер. 

По мнению представителей АТОР, такое снижение стоимости вызвано началом нового учебного года. 

КВ
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