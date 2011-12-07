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Татарстан направил более 1,7 млрд рублей на поддержку МСП в условиях распространения COVID-19

Такая сумма, по словам министра экономики РТ, была направлена на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что Татарстан направил более 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях распространения COVID-19.

Такая сумма, по словам министра экономики, была направлена на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

Шагиахметов заявил, что республика продолжит поддерживать малый и средний бизнес в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса. Разделения на более или менее пострадавшие отрасли категорий МСП больше не будет. 

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