Татарстан направил более 1,7 млрд рублей на поддержку МСП в условиях распространения COVID-19

Глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что Татарстан направил более 1,7 млрд рублей на поддержку бизнеса в условиях распространения COVID-19.

Такая сумма, по словам министра экономики, была направлена на льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии.

Шагиахметов заявил, что республика продолжит поддерживать малый и средний бизнес в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса. Разделения на более или менее пострадавшие отрасли категорий МСП больше не будет.