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Татарстанцев приглашают побороться за премию Президента РТ

Претендовать на нее могут также представители НКО, представляющие проекты или научные исследования в области гражданского общества.

О начале конкурса объявил комитет по присуждению премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана.

Сообщается, что претендовать на президентскую премию могут граждане РФ, а также представители НКО, представляющие проекты социально ориентированной направленности или научные исследования в области гражданского общества.  

Заявки на участие принимаются до 12 сентября 2020 года в Общественной палате РТ.  Более подробную информацию можно получить по телефону: 567-80-95. 

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