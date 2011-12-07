Татарстанцев приглашают побороться за премию Президента РТ

О начале конкурса объявил комитет по присуждению премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества Татарстана.

Сообщается, что претендовать на президентскую премию могут граждане РФ, а также представители НКО, представляющие проекты социально ориентированной направленности или научные исследования в области гражданского общества.

Заявки на участие принимаются до 12 сентября 2020 года в Общественной палате РТ. Более подробную информацию можно получить по телефону: 567-80-95.