В РТ зафиксировано еще 30 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане по состоянию на 18 августа текущего года зарегистрировано 6 133 случая COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 30 новых случаев. На данный момент 6 татарстанцев доставили в больницу, остальные 24 получают амбулаторное лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой течения болезни. Среди выздоровевших 4 945 человек, 16 из них выписали накануне.

Основным очагом заражения в республике стала Казань – в столице на данный момент зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19, трое из Нурлатского района, двое из Альметьевского и по одному из Агрызского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Бавлинского, Буинского, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Чистопольского, Ютазинского районов и из Набережных Челнов.