В Казани 22 августа телебашня окрасится в цвета триколора

В день Государственного флага России на Казанской телебашню проецируют цвета российского триколора. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе РТПЦ Татарстана.

«В честь дня Государственного флага РФ филиал Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстана 22 августа с 21.00 до 23.00 включит праздничную подсветку Казанской телебашни в цветах российского триколора» — говорится в сообщении.

Ранее Казанскую телебашню освещали 13 августа в честь 20-летия Российской телевизионной радиовещательной сети. Тогда праздничную иллюминацию включали также с 9 до 11 вечера.