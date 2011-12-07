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В Казани 22 августа телебашня окрасится в цвета триколора

Праздничную подсветку казанцы смогут наблюдать с 9 до 11 вечера.

В день Государственного флага России на Казанской телебашню проецируют цвета российского триколора. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей»  сообщили  в пресс-службе РТПЦ Татарстана.

«В честь дня Государственного флага РФ филиал Радиотелевизионного передающего центра Республики Татарстана 22 августа с 21.00 до 23.00 включит праздничную подсветку Казанской телебашни в цветах российского триколора» — говорится в сообщении. 

Ранее Казанскую телебашню освещали 13 августа в честь 20-летия Российской телевизионной радиовещательной сети. Тогда праздничную иллюминацию включали также с 9 до 11 вечера. 

КВ
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